E’ terminato il primo tempo della sfida tra Finlandia e Italia valida per il girone di qualificazione ai prossimi Europei del 2020 in tutta Europa:

Finiscono 0-0 i primi 45 minuti tra Finlandia e Italia. L’Italia finisce in crescendo ma non riesce ancora a segnare. Nella ripresa Mancini dovrà probabilmente provare qualcosa di diverso per provare a pungere.

Sugli altri campi vincono Grecia e Norvegia. Spagna ancora a reti bianche con le Faerøerne.

