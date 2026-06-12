Sky: Allegri sarà l’allenatore del Napoli senza alcun dubbio e non c’è fretta

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti di Sky:

Il Napoli ha ormai ingaggiato Allegri, non credo che possano esserci capricci da parte del Milan che ne blocchino l’arrivo in azzurro. Non serve neanche avere fretta, tanto l’accordo c’è. Non c’è ancora l’ufficializzazione perché il problema è che, se oggi citofoni a casa Milan, chi ti risponde? Allegri deve ancora capire chi sia il suo interlocutore. Il Napoli andrà in ritiro a metà luglio e c’è tempo per ufficializzare Allegri. Al 100% il mister e Manna hanno già avuto incontri e si sono magari anche già visti per parlare del mercato della prossima stagione”

“TUTTO RUOTA INTORNO A LUKAKU. C’E’ L’IDEA DI TAGLIARE IL MONTE INGAGGI ”

Marchetti analizza anche le strategie di mercato del club di De Laurentiis. “Le condizioni su cui bisognerà operare per costruire la squadra sono chiare a tutti. La priorità del Napoli è sfoltire e smaltire il monte ingaggi, vendendo quelli che non sono stati centrali nelle passate stagioni. Il nome più importante attorno a cui ruota tutto è Lukaku che fa il Mondiale. Se gioca bene Ii Napoli potrebbe ancora puntare su di lui. Se sta bene secondo me fa ancora la differenza. Oppure potrebbe attrarre offerte, visto che il rapporto col Napoli è stato ultimamente tumultuoso. Il Napoli ha bisogno di poco, sicuramente di un’alternativa a Di Lorenzo”

“FRATTESI PER ORA NO, GILA E’ IN UNA SITUAZIONE COMPLESSA”

Infine su Frattesi e Gila . “Frattesi? E’ in uscita al 100% dall’Inter, piace a Manna e ad Allegri, ma senza cessioni in linea mediana la vedo difficile. Se partisse Anguissa vedrei però più un profilo come Rios. La situazione Gila è particolare, perchè è vero che ha nel 2027 la scadenza del contratto ma se dovesse venderlo dovrebbe dare il 50% al Real Madrid. Perdendo anche Romagnoli, la Lazio avrebbe intenzione di tenerlo, perchè se lo dovesse cedere ne ricaverebbe solo 7-9 milioni, la metà dei 15-18 di valutazione. E’ chiaro che se però Gila puntasse i piedi per la Lazio sarebbe più conveniente cederlo. Insomma l’affare per ora è bloccato”.

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