Accardi: “Quagliarella può aiutare il Napoli”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Beppe Accardi, procuratore.

“Le indiscrezioni, al momento, su Quagliarella e Ilicic sono tante. Sono due giocatori che, a prezzo moderato e inseriti in un contesto di rosa, possono dare un buon apporto al Napoli in tutte le varie competizioni. Quagliarella sembra immortale, più passano gli anni e più fa bene. Non credo che Guardiola vada alla Juventus per più motivi: primo, 23-24 mln netti sono troppi; secondo, le voci attuali servono più alla borsa che alla realtà juventina”.

