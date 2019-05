Pelucchi: “Castagne ha quasi chiuso col Napoli. Occhio a Benzema”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Sean Pelucchi, Oracolorossonero.it.

“Castagne è un giocatore che piace. E’ quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. La favola Atalanta, poi, è da vedere perchè molti giocatori lontano da lì non si sono rivelati ciò che si pensava. Inglese non è alla portata dell’Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti. Icardi è deluso dall’ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli cerca un numero 9 ma non è da sottovalutare Benzema. Icardi non lo vedo fattibile. Conte è dell’Inter, cosa fatta. Al Milan resta Gattuso se si arriva al quarto posto altrimenti si andrà su di un allenatore straniero. Di Francesco ha una forte pressione dal Siviglia”.

