Adani: “Stagione positiva del Napoli, Ancelotti sta facendo grandi cose”

Lele Adani, ex calciatore di Inter e Fiorentina ed oggi commentatore Sky, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli può recitare un ruolo sicuramente da protagonista in Europa League, deve continuare nelle sue idee e in questo progetto che continua benissimo, tranne il passaggio a vuoto in Coppa Italia la stagione è positiva. Sotto il profilo della continuità, del rinnovamento, del progetto, del gioco espresso e dei risultati ottenuti è una squadra seconda soltanto alla Juventus. Il Napoli è la squadra che ha calciato più in porta in Europa, può arrivare in fondo assolutamente.

Milik? è un attaccante moderno, è un attaccante di pensiero, è un attaccante che segna finanche da calci piazzati e quando non segna è parte integrante della manovra aprendo spazi. La verità del campo parla per lui, le critiche inutili e fatte così a vuoto non hanno senso”.



