Koźmiński: “Felici del rendimento di Zieliński e Milik, la Polonia è un gran serbatoio”

Marek Jan Koźmiński, vice-presidente della Federcalcio polacca ed ex calciatore dell’Udinese, a Kiss Kiss Napoli.





“Siamo contenti del rendimento di Milik e Zieliński, ieri sono stati decisivi a Parma e non possiamo che esserne felici. I calciatori polacchi sono sottovalutati, forse negli ultimi tempi no, ma fino a qualche anno fa sicuramente. I calciatori hanno fatto immediatamente un salto di qualità nel lasciare la nostra nazione, ad esempio Milik andando in Germania e Zielinski subito in Italia.

Il calcio polacco fornisce un buonissimo materiale iniziale al calcio mondiale, poi purtroppo il nostro campionato non è di grandissimo livello e questa situazione penalizza i giovani costretti all’estero, ma al tempo stesso hanno quasi sempre la giusta personalità di fare bene”.

