Nebuloni: “Ancelotti è un maestro, ieri grandi sensazioni per il Napoli”

Massimiliano Nebuloni, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Ancelotti ha detto nello specifico a Koulibaly di far tirare bassa la punizione a Milik. Ci siamo tutti sorpresi nel vedere Koulibaly arrivare sulla panchina e confrontarsi su ciò che doveva fare il suo compagno di squadra, fra l’altro più che da Ancelotti il consiglio finale vocalmente è arrivato da Cristiano Giuntoli. Quello di ieri è stato un gol importante ma soprattutto un gol molto astuto.



Che segnale è il 4-0 del Napoli a Parma? gli azzurri hanno fatto una grande partita come a Firenze, ma la differenza l’hanno fatta i gol: Lafont e l’imprecisione sotto-porta ieri non c’erano. Il Napoli mi ha dato la dimostrazione di giocare quasi a memoria, rinunciando meno allo spettacolo nel lungo periodo ma più elastica e meno legata ad un unico sistema tattico. Ancelotti è un maestro nell’adattare un sistema di gioco ai calciatori che ha a disposizione”.

