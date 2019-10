A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Hysaj, Di Lorenzo, Mario Rui.

“Mario Rui ha ancora un pò di fastidio, vedremo domani come si sentirà: se non avrà nessun fastidio sabato potrà anche essere del match, in caso contrario mi auguro Ancelotti non lo rischi dal primo minuto”.

