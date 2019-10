Di Gennaro: “Il Napoli deve risolvere dei problemini tattici”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore.

“Con Di Lorenzo il Napoli e la Nazionale italiana si sono assicurate il terzino del futuro. Sarà utile per i prossimi 7 anni e meriterebbe di andare agli europei. L’Italia è cresciuta nel gioco, nella personalità e nella capacità di andare in gol perchè finalmente gli attaccanti si sono sbloccati.

Il Napoli deve risolvere dei problemini tattici, ma la rosa è forte e Ancelotti ha il compito di trovare un assetto giusto. A livello di gioco, il Napoli ha avuto un’involuzione e questa sosta sarà servita al tecnico per esaminare ogni aspetto: dal Napoli ci aspettiamo tutti di più.

Il Verona è la squadra che più si è fatta valere, ha perso a Torino in maniera immeritata e poteva avere una classifica migliore per cui non sarà facile per il Napoli avere la meglio”.

Comments

comments