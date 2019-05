Marchetti (Sky): “Ancelotti-Juve? Impossibile”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per TMW ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli.

“Ora continuare ad analizzare – seguendo la logica – la situazione ci porta soltanto a delle chiacchiere. Più (quelle di altri) o meno autorevoli (le mie). Rimaniamo nel campo delle opinioni, delle interpretazioni, delle sensazioni. Il motivo per cui la Juventus non abbia affondato il colpo lo sanno solo in pochissimi. Ed è estremamente difficile che questi tipi di strategia venga vanificata da fughe di notizie improvvise. I nomi sul tavolo, mediatico, sono ancora molti, si fa fatica ad escludere qualcuno, per paura che, invece, magari, non sia mai che, ma poi va a finire… insomma il ventaglio rimane ampio. Qualcuno pian piano l’abbiamo cominciato a sfilare. Conte sicuramente, visto che andrà all’Inter con o senza Champions. Ancelotti lo stesso (gradito da CR7), visto che il Napoli continuerà ad essere la sua casa visto che De Laurentiis ha formalmente esercitato la clausola di rinnovo. Non Deschamps che rimane fedele alla sua Francia. Non Mourinho che a quanto ci risulta non sia stato mai realmente contattato”.

Comments

comments