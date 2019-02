Allan: “Abbiamo fame di vincere. Contro la Juve morderemo. Ancelotti? Carisma e umiltà”

Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radiogol.

“A Parma abbiamo fatto una grande partita, finalmente sono usciti i gol che ci sono mancati nelle ultime due partite. Abbiamo fatto una grande prestazione e segnato quattro gol. La squadra è in fiducia, siamo felici. Contro Torino e Fiorentina abbiamo creato tanto, ci sono partite dove non crei nulla ma vinci lo stesso e altre in cui crei tanto e non segni. Questo non deve togliere niente alla nostra fiducia, siamo rimasti tranquilli e ci siamo fidati dei nostri attaccanti. Può capitare a tutte le squadre.

Milik è un grandissimo attaccante, lo dimostrano i numeri. Segna di testa, di punizione, è un attaccante importante per noi, come Mertens. Siamo coperti in quel ruolo, sono molto forti. Complimenti? Mi fa piacere ricevere gli elogi, quando entro in campo cerco di dare più del 100% per la maglia che indosso. Spero di esserci sempre, dico al mister di essere sempre disponibile e sono felice del fatto che il mister mi abbia dato fiducia dall’inizio. Cercherò sempre di dare il massimo.

Hamsik? Marek è una persona stupenda, come giocatore, capitano ed uomo, un grande. Un capitano silenzioso che non ha bisogno di urlare o richiamare davanti a tutti un compagno. Un esempio per tutti. Ha dato tantissimo ed è giusto che vada a fare questa nuova esperienza. Era giusto se lui aveva deciso di cambiare, per lui e la sua famiglia anche a livello economico.

Noi non guardiamo la classifica, non guardiamo la Juve e pensiamo solo a noi stessi per fare una grande prestazione per il pubblico e per noi stessi. Vincere ti dà fiducia e ti fa lavorare bene in settimana. Giochiamo tutte le partite come se fossero una finale, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine e poi vedremo cosa succederà.

Fanno piacere i numeri, si vede la mano dell’allenatore e la voglia della squadra di non prendere gol. E’ un segnale molto positivo per noi quello di creare tanto e non prendere gol. Si vede che siamo sulla strada giusta e cercheremo di tenere la porta inviolata ancora per tante partite.

E’ una settimana particolare, più per la gente fuori che per noi. A noi non importa, giochiamo con la stessa voglia di fare punti contro tutti, che sia la Juve, il Milan, il Sassuolo o il Frosinone. Ma sappiamo che per i nostri tifosi è una gara speciale e cercheremo di dare a questa gente una bella soddisfazione. Sarebbe bello vincere e togliere la striscia di imbattibilità a loro, ma dobbiamo entrare in campo tranquilli e fare il nostro calcio, far contenta la gente con il gioco e con il risultato. Entreremo in campo con la fame di vincere e di ottenere i tre punti che ci darebbero tranquillità e in campionato e fiducia in Europa League.

Stiamo facendo il nostro percorso, siamo rammaricati di aver perso punti ma non possiamo tornare indietro. Prendiamo le cose positive che abbiamo fatto in quelle partite e riportiamole domenica. Faremo di tutto per vincere questa partita.

Vogliamo vincere l’Europa League, è una competizione importante con grandi squadre. Dispiace tantissimo non essere andati avanti in Champions ma dobbiamo onorare la competizione e la maglia, cercando di andare più avanti possibile. Quando usciamo dal campo dobbiamo caricare i nostri compagni perché è difficile entrare a partita in corso e ci dobbiamo aiutare tra di noi.

Salisburgo? Sappiamo che hanno buttato fuori la Lazio, hanno dato battaglia in semifinale contro il Marsiglia, non li puoi sottovalutare. Questa partita arriverà da lunedì in poi, prima dobbiamo pensare alla Juventus.

Il San Paolo è l’arma in più, ci è mancato tantissimo perché eravamo abituati a vedere la gente giocare con noi. Fa molto piacer sapere che lo stadio sarà pieno e spero che la gente tornerà a riempire lo stadio. E’ il dodicesimo uomo in campo.

Cristiano Ronaldo? No, pensiamo alla Juventus in generale. Nella partita d’andata è stato Mandzukic a risolverla. Dobbiamo pensare a tutti e chi ha la maglia bianconera dobbiamo morderli.

Giocare la Coppa America sarebbe una cosa bellissima, è il mio sogno e mi auguro di fare bene con il Napoli questa ultima parte di stagione facendo grandi prestazioni. I miei compagni lo faranno e magari la possibilità arriverà di andare in Nazionale.

Ancelotti? Nonostante tutto quello che ha vinto come giocatore e come allenatore, non ha mai perso la sua semplicità e la sua umiltà. E’ carismatico e sta a sentire tutti. Come lui abbiamo tanta voglia di vincere e fame di regalare una gioia a questa gente. Ma anche per noi, siamo a dare battaglia da quattro anni ma non sono ancora arrivati trofei. Continueremo così, speriamo che arrivi presto una bella vittoria”.

