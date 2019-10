Dries Mertens: “Sarri mi ha fatto impazzire, il primo anno con lui solo sei volte titolare”

L’attaccante del Napoli Dries Mertens nella gara di Champions in Belgio contro il Genk è uno dei calciatori più attesi. L’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale belga “Sportmagazine”.

“Dopo l’addio di Higuain e l’infortunio di Milik ho parlato molto con Sarri soprattutto quando non giocavo.

Nella sua prima stagione mi ha fatto giocare dall’inizio sei volte. Ogni settimana venivo chiamato alla sua scrivania e dovevo sentire quanto gli dispiacesse il fatto che mi avesse messo di nuovo in panchina.

Quella persona mi ha fatto davvero impazzire e spesso mi sono arrabbiato. Mi ha chiesto di capire il suo punto di vista. E ha detto di sperare che un giorno sarei diventato un allenatore, in modo da capire perché fosse utile avere un giocatore come me in panchina.

In una partita contro la Sampdoria ed ero così stufo della situazione che avevo deciso che avrei deliberatamente giocato male, ma non sarei stato capace di farlo neanche per cinque minuti“.

