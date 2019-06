Ancelotti commosso: da Zidane a Sheva, fino ad Ibra, auguri in tutte le lingue del mondo

Ancelotti ha festeggiato ieri, anticipatamente, il suo compleanno a Capri. Ecco quanto riportato sulla festa dal Corriere dello Sport.

“E allora, il Carletto Day. La cena che il festeggiato e la splendida lady Mariann hanno offerto a una sessantina d’invitati: numero ricorrente, vincente. I partecipanti: dal presidente al ds Giuntoli, passando per i figli Davide e Katia, i membri degli staff tecnico e medico, l’intero stato maggiore azzurro e qualche totem di storia personale. Gattuso, certo: che siede alla sinistra del maestro, e di fronte a De Laurentiis, nella sala di “Mammà”, il raffnato locale alle spalle della mitica Piazzetta caprese, interamente riservato per l’occasione. Il menù a base di pesce, curato dallo chef stellato Salvatore La Ragione, è un misto di tradizione e rivisitazione: «Lo ha scelto Ancelotti, da grande esperto: semplicità e gusto». E una sorpresa: buffet di dolci e niente torta. Niente candeline. «Direi che merita anche lui la stella: in campo e a tavola», sorride lo chef. Proprio come fanno gli ospiti: il clima è straordinario; soft la musica di Forlenzo. Ma il pezzo forte della serata è il karaoke: cantano tutti diretti dal festeggiato.

In realtà sono in tanti a mancare fisicamente, ma l’affetto arriva fortissimo da ogni parte del mondo. Scena indimenticabile, partono i video-messaggi d’auguri di allievi e amici: Shevchenko; Cristiano Ronaldo; Pippo Inzaghi; Maldini; Ibrahimovic; Zidane; Lavezzi; Mertens; Insigne; Fabián; Ospina; Pirlo; Ambrosini; Massaro; BuŲ on; Nesta, Galliani; De Laurentiis; e Fabio Cannavaro, che fa cantare “Happy Birthday” ai ragazzi cinesi del Guangzhou. Carletto è commosso, felice, e parte il coro della sala intera: che brividi”.

