De Laurentiis a Sky: “Napoli più forte l’anno prossimo”

Ai microfoni di Sky Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista in occasione della festa di compleanno di Carlo Ancelotti.

Di seguito le sue parole:

“Sarri, se dovesse andare alla Juventus, potrà dare tantissimo. Ma io non sono Agnelli, e lui è il miglior giudice per scegliere il nuovo allenatore. Poi ci sono anche altre squadre che cercano un allenatore, come il Milan e la Roma.



Lo sapete, se io trovassi un allenatore funzionale al progetto di crescita io lo terrei a vita. Così è più semplice e l’evoluzione sarebbe costante; fino ad ora Ancelotti si è dimostrato un compagno di viaggio esemplare. Ci sono delle affinità sui gusti generali, ma soprattutto sull’amicizia e sul rispetto.

Di Lorenzo è un bravissimo giocatore e si è dimostrato un giocatore validissimo. L’anno prossimo il Napoli sarà più forte; il primo anno è servito ad Ancelotti per tornare nell’ambiente qui in Italia, e si è trovato a dover valutare anche giocatori che con Sarri non hanno mai giocato.



Durante il ritiro ci saranno molte verifiche da fare, considerando anche i giocatori che ora sono in prestito. Dobbiamo trovare un grandissimo attaccanto, sempre se lo troviamo e se c’è; comprarlo perché è giusto va bene, ma comprarlo perché è “quasi” giusto non mi va bene.



Per Quagliarella era solo un atto d’amore, dovuto, per quello che ha passato. Il problema della punta centrale comunque si pone, e dobbiamo capire se serve una prima o una seconda punta.

Prima dobbiamo vendere, ma vogliamo trattenere i migliori che abbiamo in rosa; in seguito poi penseremo a comprare i giocatori che ci servono. Non brucio tutto adesso, ma domani, che significa lunedì, vi darò un’altra bella notizia per l’estate.”



