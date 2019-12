Ancelotti: “Con l’Everton per le ambizioni del club, ho provato a portare Kean al Napoli”

L’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha tenuto una conferenza stampa da nuovo allenatore degli inglesi dell’Everton.

“Il motivo che mi ha spinto a venire qui è stata l’ambizione del Club, ma anche la storia, le tradizioni e l’atmosfera dei tifosi. Vogliamo competere.

Tutte le persone che ho incontrato sabato sono state molto gentili. È stata davvero una bella giornata per me. Io ho le mie idee per la squadra e adesso ci inizierò a lavorare sopra.

Io penso che la squadra sia buona, c’è un buon mix. Puoi sentire che c’è un senso di appartenenza. Sono soddisfatto. Ovviamente, dobbiamo migliorare e miglioreremo.

Moised Kean ha fatto molto bene l’anno scorso. Ho provato a farlo firmare per il Napoli. È un buon giocatore, con un talento fantastico. Ha 19 anni ed è fisiologico un periodo di adattamento. Lavoreremo con lui per farlo migliorare.

Si può sentire lo spirito della squadra e di come i tifosi vogliano vedere un calcio aggressivo, un buon calcio. Questo è quello che proverò a portare qui.

Amo allenare ed amo gestire. Sono molto appassionato per il mio lavoro. Adesso lavoro per l’Everton, un club fantastico ed il mio sogno è di portare il club tra le prime posizioni.

Ho incontrato Duncan Ferguson. Farà parte della mia squadra di allenamento. Sarà molto utile averlo intorno.

Non so cosa farà Ibraimovich dopo il suo periodo negli Stati Uniti, lo chiamerò per vedere se vuole venire a Liverpool per divertirsi ma non per farlo giocare.

Il razzismo è un problema ovunque, dobbiamo essere forti, le Federazioni devono imporsi”.

