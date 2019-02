Ancelotti in conferenza: “Ospina rimane. Sono contento della squadra ma dobbiamo acquisire consapevolezza”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro il Torino.

“Campionato poco allenante in vista dell’Europa League? Noi siamo già allenati, da ciò che si vede sul campo la squadra mi sembra motivata, determinata e gioca molto bene anche se non finalizza ciò che dovrebbe. Una partita del genere va vinta, ma possiamo prendercela solo con noi stessi se in due partite creando 18 palle gol non siamo riusciti a segnare.

L’unico problema è la finalizzazione, come detto siamo una squadra solida, che gioca bene. Questo problema va risolto. Ho tolto Callejon per scelta tecnica, nella seconda parte di gara ha giocato più dentro il campo per lasciare più spazio a Malcuit, quindi ho optato per Verdi. Josè ha fatto il suo, bisogna essere consapevoli che si sta sbagliando dal punto di vista della finalizzazione. Ci alleniamo molto su cross, tiri da fuori area, da dentro l’area e credo che acquisita la giusta consapevolezza saremo più precisi.

Perché Ospina e non Meret? Semplice rotazione, David avrebbe dovuto giocare giovedì, ma non stava benissimo, dunque ho scelto di farlo giocare stasera. Ospina rimarrà anche l’anno prossimo. Se la classifica influisce su questo rendimento? Non credo, è paradossale stare qui a recriminare su un pareggio, con la squadra che ha giocato molto bene, sia stasera che a Firenze. Dovevano essere sei punti, purtroppo siamo riusciti a conquistarne solo due. Sono comunque molto contento della squadra.

Credo sia difficile riproporre in allenamento le condizioni mentali che ci sono in partita, quindi puoi allenare l’aspetto tecnico, cosa che facciamo ogni giorno, ma quello mentale è impossibile. Ecco perché, come ho già detto, dobbiamo acquisire consapevolezza”.

