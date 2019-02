Mazzarri in conferenza stampa: “Ho visto un grande Napoli. Iago e Zaza fuori? L’ho fatto per non rischiare di scoprirci”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio conquistato contro il Napoli allo stadio San Paolo.

“Ci vuole una buona stampa per rendersi conto del lavoro fatto dalla mia squadra. Oggi abbiamo fatto una partita meno buona rispetto al solito, ma il merito è di un Napoli forte, che ha un grande organico e un grande allenatore. Ho visto una squadra in forma, bellissimo Napoli.

Strano vedere il San Paolo vuoto. Ho avuto la stessa sensazione della mia prima partita in casa, contro il Bologna, ma non posso essere io a spiegarvi i motivi. Se con un po’ di coraggio avremmo potuto vincere la partita? Inutile voler combattere alla pari con un esercito più forte, ecco perché ho tenuto fuori Zaza e Iago Falque. All’andata abbiamo commesso questo errore e siamo stati sconfitti. Bisogna essere più attenti ai valori messi in campo. Iago è un gran giocatore, ma non ha la gamba per stare dietro ai terzini avversari, dunque si rischia di scoprirsi.

Le mie scelte sono dovute alle nostre necessità, ho dovuto reinventarmi Ansaldi centrocampista, dunque ho dato continuità alle scelte precedenti. Venivamo dal successo sull’Inter, da un pareggio contro la Spal in 11 contro 10 e da una vittoria sull’Udinese, è chiaro che con il Napoli si riesce a fare meno bene.

L’arbitro di questa sera? Non ho visto errori eclatanti come era avvenuto invece precedentemente, ne ho parlato anche con Ancelotti e siamo della stessa idea”.

