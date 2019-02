Ancelotti in conferenza: “Soddisfatto in parte, possiamo essere ancora più precisi sotto porta”

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha analizzato la vittoria con lo Zurigo in conferenza stampa.

“Credo che abbiamo iniziato bene mettendo pressione nella fase iniziale. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di averla sbloccata subito e abbiamo continuato a fare bene nonostante le condizioni difficili della palla e del campo. Alla fine è venuta fuori una bella partita.

Sono soddisfatto in parte, non completamente. E’ vero che abbiamo segnato 3 gol ma potevamo fare di più, siamo stati più precisi questa volta ma si può fare meglio.

Finale? L’inquietudine arriva solo se non si gioca al meglio la partita del ritorno. Se la giochi bene non ci saranno inquietudini. Zielinski oggi è riuscito a concretizzare tutto quello che fa in fase offensiva.

Maksimovic e Koulibaly? Stanno bene qualche botta ma stanno bene.

Mertens ha avuto un fastidio due giorni fa in allenamento, niente di particolare ma abbiamo preferito non rischiare. Fabian ha fatto la sua partita, va migliorato nell’aspetto organizzativo e nella posizione.

Sono soddisfatto del risultato e della partita, la cosa più importante era raddrizzare la qualificazione. Dobbiamo migliorare ed essere ancora più precisi.”

