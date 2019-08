Domani inizia il campionato, le nuove regole in vigore da questa stagione

L’International Board, organo ufficiale della FIFA , ha approvato alcune nuove regole che saranno in vigore dalla stagione 2019-2020.

Domani inizia ufficialmente il campionato ed anche in Serie A verranno applicate le nuove regole. Osserviamo dunque più da vicino i cambiamenti che sono stati apportati al regolamento:

Fallo di Mano: Verrà considerato fallo di mano qualsiasi tocco volontario. Nel caso in cui il tocco di mano dovesse essere involontario esso verrà considerato sempre fallo nel caso in cui la posizione del braccio dovesse essere innaturale a prescindere dalla distanza. Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui un calciatore dovesse calciare il pallone involontariamente sul suo braccio.

Per quanto riguarda i falli di mano in scivolata non sono considerati fallo gli interventi in cui il braccio d’appoggio è attaccato al corpo. Se il braccio d’appoggio è lontano dal corpo sarà considerato fallo, se tocca con l’altro braccio ed esso è lontano dal corpo è considerato anch’esso fallo.

Il portiere sui rigori: Durante un calcio di rigore il portiere potrà tenere solo un piede oltre la linea di porta. Nel caso in cui entrambi i piedi fossero oltre la linea allora ci sarebbe un’infrazione e il VAR potrebbe far ripetere il rigore.

La rimessa dal fondo: Da quest’anno il portiere potrà passare il pallone ai difensori che si trovano anche in area di rigore. Una volta effettuato il passaggio è consentito anche il pressing avversario.

Le ammonizioni per gli allenatori: Da questo campionato gli allenatori, dal punto di vista disciplinare, verranno trattati come i calciatori. Essi, infatti, saranno soggetti ad ammonizioni ed espulsioni e potranno andare in diffida proprio come i giocatori. Inoltre i tecnici saranno responsabili dei membri della panchina.

Sostituzioni: L’arbitro potrà obbligare il calciatore ad uscire dal punto del campo più vicino per evitare perdite di tempo nel rientro in panchina.

Palla a due: Non esisterà più la palla a due. In caso di interruzione del gioco, l’arbitro scodellerà il pallone a un giocatore della squadra che ne era in possesso e l’avversario dovrà stare a una distanza di 4 metri.

Tocco dell’arbitro: Il tocco dell’arbitro non verrà più considerato come parte integrante dell’azione. Nel caso in cui l’arbitro toccasse il pallone, gioco fermo e palla alla squadra che ne era in possesso.

Regola del vantaggio: Una squadra che subisce un fallo può battere subito il calcio di punizione anche in caso di ammonizione o espulsione del calciatore avversario. Il cartellino verrà estratto solo a fine azione.

