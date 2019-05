Ancelotti: “Siamo stati leggeri, stagione positiva”

Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo l’ultima di campionato giocata al Dall’Ara contro il Bologna

“Non c’è amarezza per il risultato. La partita è stata buona, c’è stata solo un po’ di leggerezza. La stagione è stata positiva. Siamo sicuri che l’anno prossimo faremo meglio. L’obiettivo è stato raggiunto già da tre settimane, abbiamo giocato bene. Siamo stati leggeri dietro. Volevamo fare bella figura. Per la mole di lavoro non abbiamo fatto tanti gol, considerati i pali presi potevamo fare di più.

Le idee sul mercato sono chiare. Callejon è un giocatore che sa far tutto. Sa dare equilibrio in fase di non possesso ed è bravo in quella offensivo. Molto intelligente. Oggi Fabian Ruiz e Zielinski hanno giocato insieme, mi hanno impressionato molto in senso positivo. Giocano da centrocampisti moderni, quando c’è spazio vanno con la palla ed aprono le difese avversarie. Vanno addestrati ad avere più equilibrio. Hanno giocato sia al centro che al centro-sinistra con ottimi risultati. Allan, invece, è un giocatore più di posizione, con lui abbiamo più equilibrio.

Annata? Promuovo questo Napoli, abbiamo fatto benissimo all’inizio, ci sono delle ottime basi per il prossimo anno. Dove andrò in ferie? Canada. Quagliarella al Napoli? Tutto è possibile”

Comments

comments