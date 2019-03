Sono usciti i dati ufficiali su spettatori ed incasso di Napoli-Salisburgo; dati che lasciano ben sperare visto che sono aumentati gli spettatori.

Spettatori in aumento al San Paolo; per la partita di stasera erano presenti 32.579 persone allo stadio, per un incasso totale di 588.780,14 euro.

