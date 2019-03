Argentina, Messi torna tra i convocati: con lui cinque ‘italiani’

Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale argentina, ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli contro Venezuela e Marocco.

Torna, per la prima volta dopo il Mondiale in Russia, Lionel Messi mentre non ci sarà Mauro Icardi, che paga la diatriba delle ultime settimane con la dirigenza interista. Nella lista figurano, però, cinque ‘italiani’: si tratta di Musso, Pezzella, De Paul, Dybala e Lautaro Martinez.

Ecco nel dettaglio i convocati dell’Albiceleste:

PORTIERI: Marchesin, Musso, Andrada, Armani

DIFENSORI: G. Pezzella, Mercado, Foyth, Otamendi, Kannemann, Acuna, Montiel, Saravia, Lisandro Martinez

CENTROCAMPISTI: Paredes, Guido Rodriguez, Lo Celso, Lanzini, Pereyra, Di Maria, Zaracho, Marcone, Blanco, De Paul

ATTACCANTI: Messi, Gonzalo Martinez, Dybala, Angel Correa, Lautaro Martinez, Benedetto, Matias Suarez

