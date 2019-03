Paolo Del Genio, noto giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per non innescare la loro arma migliore, il ritmo e la velocità, il Napoli dovrà pressare, anche perché il Salisburgo in fase difensiva non fa molto bene. Lainer? E’ un buon giocatore e in fase offensiva diventa molto pericoloso, spinge e arriva a tirare e crossare. Il Salisburgo sta crescendo. In Europa è meglio non fare pronostici, si rischiano brutte figure”.

