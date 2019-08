AS – Zidane sta cambiando idea su James

Secondo il quotidiano AS, Zidane starebbe rivalutando James Rodriguez, e vorrebbe trattenerlo per utilizzarlo nella stagione alle porte:

Qualche settimana fa, sembrava che la partenza di James fosse solo questione di tempo. Però la rumorosa caduta dell’amichevole contro l’Atletico Madrid per 7-3, ha fatto in modo che Florentino Perez cambiasse idea togliendolo dal mercato. L’impegno e la costanza negli allenamenti del colombiano, ha fatto in modo che Zidane cambiasse idea sul suo conto, comunicando alla dirigenza che è molto contento del comportamento del giocatore. L’allenatore ha rassicurato il giocatore e prevede di farlo giocare contro il Valladolid. Riprova di quanto detto è lo spazio che il club dedica a James nei video di allenamento, quando fino a qualche giorno fa appariva solo in secondo piano. Ma, l’arrivo di Neymar, Pogba e Bruno Fernandes toglierebbe ulteriormente spazio a James Rodriguez.

