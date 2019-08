GdS – Icardi dirà no a ADL che potrebbe riprovarci

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla dell’ultimatum di De Laurentiis ad Icardi; l’argentino dovrebbe dire di no, ma il patron potrebbe riprovarci.

Oggi è il termine ultimo per l’ultimatum di De Laurentiis ad Icardi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che riferisce anche che l’argentino dirà ancora una volta no. Il Napoli ha offerto 65 milioni all’Inter e 7,5 milioni di stipendio al giocatore.

De Laurentiis però non vuole lasciar correre, riferisce la rosea, perché l’occasione è buona e si parla di un ulteriore step per questo fine settimana. Sullo sfondo rimane la Juventus, che lo ha corteggiato da mesi ma non ha mai presentato un’offerta.

Il quotidiano chiude parlando di un’Inter infastidita dall’atteggiamento dell’argentino e lo scenario che si presenta è quella di una convivenza “bollente”.

