Radio Crc: “Insigne-Lozano, il Napoli chiede un nuovo incontro a Raiola”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, sono trapelate alcune importanti indiscrezioni sul futuro di Lorenzo Insigne.

“Insigne-Lozano, il Napoli chiede nuovo incontro a Raiola”

“Da quello che ci risulta, il Napoli ha incontrato Raiola un mese fa’ per la prima volta. Insigne ha ribadito ad entrambi le parti che è pronto a restare a Napoli, ma se arriva un top club europeo come Atletico, PSG, Chelsea, Liverpool e/o Barcellona è pronto anche ad ascoltare offerte di un certo livello. Non è un discorso economico, ma il calciatore ha voglia di vincere qualcosa di importante. Il Napoli adesso sta bussando alla porta di Raiola per un altro suo assistito, Hirving Lozano. In questo giro di nomi, la chiave per il futuro di Insigne potrebbe essere l’arrivo del messicano. Sappiamo che il Napoli vuole vendere Insigne oltre i 100 milioni di euro, mentre Raiola vorrebbe piazzare il calciatore ad una cifra minore, intorno ai 70-80 milioni”.

