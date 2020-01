Del Genio sul Napoli: “C’è sensazione che stiano già pensando a dove giocheranno l’anno prossimo”

Paolo Del Genio ha detto la sua sul Napoli e sul fatto che, per lui, molti giocatori stanno già pensando a dove giocheranno il prossimo anno.

Di seguito l’intervento di Del Genio durante la trasmissione “A Tutto Napoli”:

“Allan? Gli facciamo gli auguri, partirà per il Brasile, si fa un viaggio di tante ore e poi dovrà tornare, quest’anno va così. Per quanto siano tutti seri professionisti, c’è la sensazione che tutti stiano già pensando a dove giocheranno l’anno prossimo.

Resto dell’idea che andrebbero cambiati più giocatori possibili già a gennaio, 10 non è possibile, ma già se diventassero 4-5 a gennaio… Per le uscite il club spera ancora di vendere bene, ma in molti casi non è possibile. Il Napoli ha sbagliato a non venderli a cifre straordinarie, quando valevano oltre il loro reale valore.“

Comments

comments