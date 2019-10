Atalanta-Lecce, gli undici titolari scelti da Gasperini e Liverani

Gasperini e Liverani hanno comunicato gli undici giocatori che scenderanno in campo dal 1′ per Atalanta-Lecce; di seguito le formazioni ufficiali.

La dea deve riscattarsi dalla sconfitta all’ultimo minuto in Champion’s League, mentre il Lecce deve riuscire a fare punti per la salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce, in programma alle 15:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Imbula; Mancosu; Falco, La Mantia. All.: Liverani.

