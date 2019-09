La Juventus scende in campo al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid, per l’esordio stagionale in Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Sauol, Tomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Cuadrado, Higuain, Ronaldo.

Comments

comments