Questa sera il Napoli ha battuto i Campioni d’Europa del Liverpool nella prima giornata dei gironi di Champions League.

Tra i dati da sottolineare in questo confronto c’è quello rappresentato dallo Stadio San Paolo. In trasferta contro il Napoli, infatti, il Liverpool non ha mai vinto (2 sconfitte ed un pareggio) e addirittura non ha mai segnato.

