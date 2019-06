Auricchio sul San Paolo: “Si lavora con ADL per abbellirlo”

Il direttore generale del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, è intervenuto a Radio Marte per parlare dello stadio San Paolo.

A Radio Marte c’è stato l’intervento di Attilio Auricchio, il direttore generale del Comune di Napoli. L’argomento principale, com’è facile pensare, è lo stadio San Paolo; parole che arrivano dopo la notizia che la convenzione è molto vicina all’approvazione.

“Il Comune ed il Napoli stanno lavorando già da un pò insieme sulla gestione quotidiana dello stadio. Restituiremo uno stadio che non sarà il top d’Europa, ma sarà elevato in termini di standard di accoglienza, sarà sopra la media.

Noi (il Comune) abbiamo investimenti pubblici e quindi i nostri lavori sono funzionali. I bagni saranno adeguati, i posti per i diversamente abili saranno nel numero previsto dalla legge, l’impianto luci e quello acustico sarà adeguato.

Ci sarà anche una riqualificazione complessiva per l’accesso. Poi, con De Laurentiis, c’è in ballo un ragionamento affinché lo stadio San Paolo diventi da funzionale a gustoso. Lo schema della convezione dovrà essere approvato nei prossimi giorni dal consiglio comunale.

Sui faretti rubati non ho fatto una verifica e non la farò. La gestione durante le partita appartiene alla società di calcio e insieme al calcio Napoli staremo più attenti con la vigilanza per monitorare meglio queste fasi.

Il San Paolo non è l’unico stadio che ospita atti di vandalismo, ma è chiaro che dobbiamo bandire comportamenti del genere perchè sono inqualificabili.“

Comments

comments