Sarri-Juventus, oggi probabile nuovo vertice a Milano

Sportitalia riferisce di un probabile nuovo vertice oggi a Milano, tra Maurizio Sarri e la Juventus; le due parti sono sempre più vicine.

Nonostante le voci che circolano su Guardiola alla Juventus, Maurizio Sarri e lo stesso club sono sempre più vicini. Oggi a Milano potrebbe andare in porto un nuovo vertice tra l’ex allenatore del Napoli ed il club bianconero; vertice che servirà a risolvere il passaggio del mister toscano alla Juventus.

A riportarlo è Sportitalia ed aggiunge che Abramovich avrebbe già dato il via libera per il passaggio; un ulteriore summit, forse nella giornata di domani e forse a Parigi, potrebbe dare il via libera definitivo.

