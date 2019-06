Barella: “Futuro? Tutto è possibile”

Il centrocampista del Cagliari e della Nazionale italina, Nicolò Barella, ha parlato quest’oggi in occasione della conferenza stampa a Coverciano.

“Futuro? Tutto è possibile ma stiamo pensando alla Nazionale. L’interesse di altri club fa piacere ma ci sono persone preposte per parlare di questi argomenti. Ho vissuto un’epoca dove i vari Cossu e Pisano sono arrivati in Nazionale giocando nel Cagliari. Io ringrazio la società per tutta la fiducia. C’è un mese di ritiro, poi ci penseremo. Per quanto riguarda la partita con la Grecia, non sarà semplice, gli piace tenere la palla, cercheremo di farlo più noi e con gli inserimenti arrivare a segnare”.

Comments

comments