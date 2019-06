Guelpa: “James al Napoli? Percentuale alta”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi Guelpa, giornalista de Il Giornale.

“Si da per scontato che Sarri sia l’allenatore della Juventus, ma non è così. Ho informazioni diverse da quelle di Ciccio Marolda, arriverà Guardiola, perché la Juventus sta sistemando alcune cose burocratiche e sulla questione di sono esposti giornali finanziari europei. Se Sarri diventasse allenatore della Juventus, va bene, ma a me non risulta, è un modo per arrivare a Guardiola. E’ un professionista, ma non credo sia il benvenuto in casa bianconera. Non esistono più bandiere nel calcio, ma in questo momento Insigne è uno dei giocatori più importanti del Napoli. Se Rodrigo vale 60 milioni, quanti ne può valere Insigne? James Rodriguez al Napoli? Percentuale alta, sarebbe un salto di qualità”.

