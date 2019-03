Ciaschini, storico collaboratore di Ancelotti: “Vuole un Napoli ancora più solido”

A Radio Marte ha parlato Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Ancelotti, e dichiara quali sono le intenzioni dell’allenatore.

Giorgio Ciaschini a Radio Marte ha rivelato quali sono le intenzioni di Ancelotti con il Napoli, e su come si rapporta con i giocatori. Queste le sue parole:

“Ancelotti va d’accordo con tutti, soprattutto con i campioni che sono persone intelligenti. Cristiano Ronaldo è un ragazzo straordinario ed un professionista eccezionale e il loro rapporto è sempre stato bello. Le squadre che vincono sono quelle che subiscono meno gol per cui Ancelotti tiene molto alla solidità difensiva.

Il Napoli che Carlo sta immaginando si basa su quello già costruito, ma con più solidità. Poi, con l’innesto di 2 o 3 giocatori, ci si può divertire davvero. Isco è un talento, soffre a giocare poco per cui chiede spazio e per il Napoli sarebbe un grande salto di qualità. Non è semplice prenderlo perché fa parte di uno di quei giocatori non facili da acquisire dal punto di vista economico.”

