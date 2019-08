ESPN riferisce che Hirving Lozano dovrà tornare in Olanda per sistemare le ultime pratiche in vista dell’ufficialità.



Hirving Lozano ripartirà per l’Olanda dopo oggi dove sistemerà le ultime pratiche burocratiche relative alla residenza negli ultimi due anni nella UE.

Questo risulta necessario per depositare il contratto in Lega; per l’ufficialità quindi c’è da attendere ancora un po’. La prossima settimana, infine, ci dovrebbe essere anche la conferenza stampa di presentazione.

Comments

comments