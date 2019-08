Bergomi: ” Maradona oggi farebbe 200 gol”

Beppe Bergomi ha rilasciato un’intervista alla Stampa e riportata dal Corriere del Mezzogiorno, dove ammette che Maradona oggi segnerebbe.

Per Bergomi Maradona oggi potrebbe segnare anche 200 gol, per via delle regole che ci sono. Lo ha detto in un’intervista alla Stampa e riportata dal Corriere del Mezzogiorno, dove dice anche che quello del difensore è un mestiere difficile.

Di seguito alcune delle sue parole:

“Il difensore è un mestiere più difficile rispetto a prima, il calcio è più offensivo e chi difende incorre in più rischi. Maradona con queste regole, dove si è ammoniti dopo un intervente, arriverebbe a 200 gol; si deve avere un difensore che sa leggere le situazioni, non teme gli 1 vs 1, sa impostare ed è bravo di testa.

Koulibaly è l’esempio del perché gli allenatori italiani sono dei maestri: con Benitez faticava, con Sarri ha fatto il salto di qualità. Per ora il Napoli di Ancelotti mi convince di più.“

