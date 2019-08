Napoli, Formisano commenta il dato degli abbonamenti: “Non è negativo”

Alessandro Formisano, head of operations della SSC Napoli, ha commentato il dato di vendita degli abbonamenti, arrivato a quota 9 mila.

La quota raggiunta di 9 mila abbonati non è un dato negativo, anzi. A dirlo è Alessandro Formisano, head of operations della SSC Napoli, in un’intervista a Il Mattino; in più aggiunge che si aspettano che da oggi a Napoli-Sampdoria il numero aumenterà.

Di seguito le parti salienti:

“Non è un dato negativo, al contrario: la campagna abbonamenti è iniziata tardi rispetto ad altri club e conosciamo le abitudini dei nostri tifosi. Iniziare prima? Impossibile, appena avuta la mappa dei nuovi posti dopo le Universiadi, siamo partiti con le vendite.

Lo stadio non è più scomodo e inospitale, sarà un piacere guardare le gare dalle tribune e la nostra politica dei prezzi è finalizzata per avvicinare le persone alle gare dal vivo. In A nessuno ha prezzi bassi come i nostri e abbiamo introdotto anche il poter cambiare cinque volte l’utilizzatore. Da qui ad un mese aumenteremo e non di poco le vendite.



