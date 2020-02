Bergonzi, ex arbitro: “Credo che il Var abbia richiamato Giua”

A Maracanà, trasmissione radio di Tutto Mercato Web, è intervenuto l’ex arbitro Bergonzi, che ha parlato degli episodi arbitrali più discussi.

Bergonzi si è soffermato anche sull’episodio che ha visto un rigore negato al Napoli. Di seguito le sue parole:

“Giua è un arbitro molto inesperto, ha commesso un errore. Come fai ad avere certezza che sia simulazione con tre giocatori che ti coprono la visuale? Milik accentua, ma rivedendolo al monitor vedi che c’è un contrasto.

Io credo che il Var lo ha richiamato, ma lui non è andato. Ha detto che ha visto lui, ma quello è chiaro ed evidente errore, quindi non esiste protocollo, il Var ti deve obbligare ad andare al monitor. Non poteva avere certezza di quello che ha visto, quindi non poteva essere così sicuro di cosa è successo.“

