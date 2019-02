Serie A, l’elenco degli squalificati dopo la 24° giornata

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare del 24° turno di Serie A.

Sono 13 i calciatori che non scenderanno in campo per il prossimo turno di campionato, dopo la lettura dei referti delle ultime gare del weekend da parte del Giudice Sportivo: Berardi (Sassuolo), De Roon (Atalanta), Depaoli (Chievo Verona), Giaccherini (Chievo Verona), Emre Can (Juventus), Fofana (Udinese), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Linetty (Sampdoria), Mbaye (Bologna), Rincon (Torino), Schiattarella (Spal), Suso (Milan).

