Bologna, la ricostruzione della serata di Mihajlovic

Quella di ieri sera è stata senza alcun dubbio, la serata di Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna sfidava l’Hellas Verona in trasferta, al Bentegodi.

Il tecnico del Bologna ha voluto obbligatoriamente essere presente in panchina alla prima stagionale del suo Bologna: ma l’ha fatto adottando alcune precauzioni.

“Il tecnico ha incontrato la squadra prima del match, in albergo, poi ha evitato luoghi pubblici, compreso lo spogliatoio, dove non è entrato né all’intervallo né a fine partita. Mihajlovic ha lasciato la panchina pochi minuti prima del fischio finale ed è stato accompagnato all’esterno dello stadio, per salire nuovamente in auto: secondo quanto appreso, è rientrato in ospedale già nella tarda serata.”

Questo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport.

