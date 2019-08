Georgina, compagna di Cristiano Ronaldo: “Non posso fare a meno di lui”

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è confessata in un’intervista al Sun Sunday dove dice che è dura stare con uno come lui.

Per Georgina Rodriguez “è dura stare con uno come Cristiano Ronaldo” ma allo stesso tempo “non posso farne a meno“. La compagna del campione portoghese lo ha confessato in un’intervista per il Sun Sunday; di seguito ecco le sue parole:

“Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca.

Cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori e con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. I soldi sono sì importanti, perché ti permettono di comprare le cose, ma non sono tutto e non ti danno la felicità.

La morte di mio padre mi ha insegnato che la ricchezza più grande che uno può avere è la salute; senza salute non siamo niente, e ciò che mi dà più felicità è sapere di avere una famiglia sana e felice, questo è il mio vero lusso.“

