Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull’arrivo di Fernando Llorente.

“Llorente? Non ha giocato sempre da titolare, ma se andiamo a vedere le gare in Champions, quando è entrato lui c’è stata la svolta. Lui c’è sempre non solo sotto il punto di vista realizzativo, ma fa girare bene la squadra e può portare al Napoli la mentalità che serve. La squadre che vincono hanno i giocatori giusti anche sotto il punto di vista mentale”.

Comments

comments