As – L’Atletico Madrid è alla ricerca di una prima punta di spessore. Ultimo nome, stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo, è quello di Milik.

Il polacco però, dalla sua, avrebbe intenzione di restare a Napoli rinnovando il suo contratto. L’Atletico non è la prima squadra che prende informazioni per l’attaccante del Napoli che continua ad impressionare per la sua media realizzativa.

