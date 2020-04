Roberto Burioni, virologo, ha parlato via social con il giornalista Pierluigi Pardo in una diretta Instagram. Ecco le sue dichiarazioni.

“A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico. Con questo virus un mese equivale a un’era geologica, la scienza non ha la bacchetta magica ed è impossibile prevedere adesso come sarà la situazione a giugno. Ma credo bisognerà privarci di questo piacere”.

Comments

comments