Cairo: “Questo è il Torino che mi piace. Giocato con grande personalità”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato il pareggio dei granata contro il Napoli sul sito ufficiale della società.

“Ho rivisto il Toro che piace a me, specialmente nel secondo tempo dove abbiamo giocato con personalità contro una squadra molto forte. Questo deve essere il nostro punto di partenza dopo la sosta, in ogni partita dobbiamo confermare questa voglia di giocare e di fare risultato. Non abbiamo preso neanche gol, quindi anche quello è un punto positivo. Questo è il Toro che piace a me, con quella grinta e quella compattezza che è fondamentale”.

