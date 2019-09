Callejon, proposto il rinnovo ma c’è lo spettro della MLS

Jose Maria Callejon è in scadenza con il Napoli. Ecco quanto si legge dalle pagine di Tuttosport sulle possibilità nel futuro dello spagnolo.

Il futuro di Jose Maria Callejon è in bilico tra Napoli e gli Stati Uniti. Secondo quanto si legge dalle pagine di Tuttosport, infatti, il giocatore spagnolo avrebbe chiesto al Napoli un rinnovo per due anni di contratto, mentre la società azzurra gli avrebbe proposto un unico anno di contratto. Sullo sfondo, la MLS, che potrebbe quindi diventare la prima scelta di Callejon già nella prossima stagione nel caso in cui non si trovasse un accordo.

Comments

comments