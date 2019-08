Modugno: “Lozano sempre stato in cima alla lista di Ancelotti”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Lozano deve sistemare ancora delle cose personali in Olanda, ma al di là di questo non può essere un giocatore disponibile per la trasferta di Firenze. Bisogna pazientare, presto lo vedremo in campo con la maglia del Napoli, diamogli il tempo di riprendersi completamente. In occasione della prima gara di Serie A è giusto puntare sulla batteria di trequartisti già pronta e a lavoro da mesi.

Il messicano è sempre stato il primo nome della lista di desideri di Carlo Ancelotti, giocatore che vedremo prevalentemente a destra, che dà tante soluzioni in più e soprattutto tanta qualità”.

Comments

comments