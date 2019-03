Casa Udinese. Personalizzato per due bianconeri, differenziato per altri tre

Continua come da programmi l’avvicinamento alla sfida contro il Napoli di domenica. Appuntamento fissato alla Dacia Arena per il controllo del peso e per la colazione in gruppo alle 9:30.

Alle 10:30 tutti sul campo 4 per un riscaldamento senza palla svoltosi all’aperto e dedicato alla mobilità articolare e alla coordinazione.

Dopo questa prima fase Sandro e Okaka hanno svolto una parte di lavoro personalizzato mentre gli altri bianconeri hanno proseguito con esercizi di possesso palla a zone, divisi in tre gruppi e con l’inserimento di diversi elementi Primavera.

La parte centrale del programma mattutino è stata la fase tattica, allenata lontano da occhi indiscreti, sempre dietro le reti del quarto campo.

Sessione di allenamento che si è conclusa con una serie di partitelle a campo ridotto con l’utilizzo di porte di varie dimensioni.

Sul campo 3 hanno svolto un lavoro personalizzato anche capitan Behrami, Badu e Samir, al rientro dall’intervento alla caviglia.

Foto fonte Messaggero veneto.

Comments

comments