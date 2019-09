GdS – Insigne e la cautela nel recupero, con obiettivo il Liverpool

Lorenzo Insigne, dopo aver lasciato la Nazionale a causa dell’infortunio, continua il suo recupero con cautela; Ancelotti conta di averlo contro il Liverpool.

L’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Lorenzo Insigne ed il suo infortunio. Ancelotti, con molte alternative in attacco, non gli sta mettendo fretta per recuperare dal problema ai flessori che ha costretto il napoletano a rinunciare alla Nazionale.

Questo perché l’allenatore conta di averlo al meglio per la sfida contro il Liverpool, la prima di Champion’s League; sfida che arriva dopo lo scontro con la Sampdoria di sabato, in campionato.

